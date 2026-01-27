الرئيسية / الصورة .. قصة

تحضيرات الأبطال

2026.01.27 | 04:41 pm
أنهى لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ، الثلاثاء تحضيراتهم بحصة تدريبية في مقر النادي استعدادًا لمواجهة قره باغ الإذربيجاني لحساب الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء (وكالات)
