الاتفاق.. حصة أخيرة

2026.01.27 | 06:01 pm
أجرى لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصة تدريبية نهارية ضمن التحضيرات الأخيرة لمواجهة الأهلي، الأربعاء، لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
