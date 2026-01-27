الاتفاق.. حصة أخيرة

أجرى لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصة تدريبية نهارية ضمن التحضيرات الأخيرة لمواجهة الأهلي، الأربعاء، لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)