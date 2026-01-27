غياب شوله وسابيتزر يزعج دورتموند

غاب نيكلاس شوله ومارسيل سابيتزر، ثنائي فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، الثلاثاء، التي تسبق المواجهة الحاسمة أمام إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وبينما يتعافى شوله من مشاكل في الظهر، يعاني سابيتزر من إصابة في ربلة الساق.

ويحتل دورتموند المركز الـ 16 بجدول الترتيب، وحتى الآن لم يضمن وجوده في الأدوار الإقصائية، حيث يحتاج إلى إنهاء مرحلة الدوري في أحد المراكز الـ24 الأولى.

ولكن لا تزال فرصة تأهله إلى دور الـ16 بشكل مباشر قائمة من الناحية الحسابية، ولكن عليه أن يفوز بالمباراة وأن تسير نتائج عدة مباريات في مصلحته لينهي مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى.

ويتقدم إنتر ميلان، وصيف الموسم الماضي، على دورتموند في الترتيب بفارق نقطة، حيث يحتل المركز الـ 14، وتأهل إلى الملحق، ولكن لا تزال أمامه الفرصة للتأهل مباشرة إلى دور الـ16.