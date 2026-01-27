ألكاراز يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا

اقترب الإسباني كارلوس ألكاراز من تحقيق لقبه السابع في البطولات الأربع الكبرى، حيث بلغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في مسيرته بمنافسات فردي الرجال لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

واستوعب المصنف الأول عالميًّا قوة نظيره الأسترالي أليكس دي مينور الهجومية المتطورة، وتمكن في النهاية من تحييدها، محققًا فوزًا ساحقًا بنتيجة 7ـ5، 6ـ2، 6ـ1 أمام جماهير غفيرة في ملعب «رود ليفرأرينا».

ويسعى ألكاراز إلى الفوز بلقبه السابع في البطولات الكبرى، والأول له في بطولة أستراليا، حيث ضرب موعدًا ناريًّا في الدور قبل النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، وصيف بطل العام الماضي.

وقال ألكاراز عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية بمستواي في كل مباراة، منذ الدور الأول، لقد كنت أرفع مستواي في كل مباراة، تحدثت مع فريقي عن ضرورة التحلي بالصبر، لأنني أريد كل شيء الآن. لكنهم نصحوني بالصبر، وأن مستواي سيتحسن مع الوقت، اليوم شعرت براحة كبيرة، وقدَّمت أداءً رائعًا، وهو ما أفتخر به حقًا».