بثلاثية الجبلين.. أبها يكمل طريق الانتصارات

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعدما تغلب على الجبلين 3ـ1، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ19 من المسابقة، محققًا فوزه السابع على التوالي بعد انتصاراته السابقة أمام الطائي، الباطن، العلا، العدالة، الرائد، الفيصلي، والجبلين.

وبدأ الجبلين المباراة بهدف مبكر سجَّله الألباني إيرالدو تشيناري في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد أبها سريعًا عبر فهد الجيزاني، الذي أدرك التعادل «18»، ثم أضاف فراس الغامدي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق لينتهي بتقدم أبها 2ـ1، وفي الشوط الثاني عزَّز الهولندي سيلا سو تفوق أبها بهدف ثالث «67»، ليحسم الفريق الجنوبي المباراة ويواصل هيمنته على الصدارة.

ورفع أبها رصيده إلى 48 نقطة جمعها من 15 انتصارًا وثلاثة تعادلات مقابل خسارة واحدة، فيما بقي الجبلين خامسًا بـ33 نقطة من تسعة انتصارات وستة تعادلات وأربع هزائم.

وفي الجولة ذاتها، التقى الجندل وضيفه الأنوار، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1ـ1، سجَّل حسام مجرشي، لاعب الأنوار، أول أهداف المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة أدرك أحمد الشويفعي التعادل للجندل.

وبقي الجندل في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، يليه مباشرة الأنوار بـ20 نقطة، وفي انتظار ما تسفر عنه نتائج الجولة.