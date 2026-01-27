الهلال.. كايو إلى كورينثيانز بالإعارة

أعلن نادي الهلال انتقال البرازيلي كايو سيزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف كورينثيانز البرازيلي بنظام الإعارة حتى نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه النادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وانضم كايو إلى الهلال في يناير 2025 قادمًا من فيتوريا جيماريش البرتغالي بعقد يمتد ثلاثة أعوام ونصف العام حتى نهاية موسم 2027ـ2028، وخاض مع الفريق الأزرق 40 مباراة في مختلف البطولات، سجَّل خلالها 4 أهداف وصنع 5، وشارك في 1835 دقيقة.

ويفتتح كايو مشواره الجديد مع كورينثيانز في الدوري البرازيلي، الذي ينطلق الخميس 29 يناير، إذ يستهل الفريق مشواره بمواجهة باهيا في افتتاح مبارياته بالمسابقة.