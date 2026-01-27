مجانا.. القادسية يخطف اليهيبي

أنهت إدارة نادي القادسية بالمجان صفقة التعاقد مع عمار اليهيبي، موهبة الأهلي والمنتخب السعودي للشباب، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة

وأعلن النادي الشرقاوي، الثلاثاء، عبر حسابه في منصة «إكس»، تعاقده مع اللاعب، دون نشر المزيد من التفاصيل.

وكشفت المصادر عن توقيع القدساويين مع لاعب الوسط الصاعد، استغلالًا لدخوله الفترة الحرة من عقده، التي تمنحه حق التفاوض مع أي نادٍ آخر دون استئذان الأهلي.

وبحسب المصادر نفسها، سيُكمل اليهيبي عقده مع ناديه، وفي الصيف المقبل سينضم إلى فريقه الجديد، دون تحمل القادسية أي التزامات مالية تجاه الأهلي.

وترعرع اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، في صفوف الفئات السنية للنادي الأهلي، ولم يسبق له تمثيل الفريق الأول.

ويشغل اليهيبي مركز لاعب الوسط المهاجم، ويتميز بقامة متوسطة يبلغ طولها 175 سم.

وظهر دوليًّا مع مختلف الفئات السنية، وآخرها منتخب تحت 20 عامًا الذي وصل برفقته إلى نهائي كأس آسيا للشباب في الصين مارس الماضي، وخسر بركلات الترجيح أمام أستراليا.

وسجّل هدفًا في البطولة فاز به الأخضر الشاب على نظيره الصيني، صاحب الضيافة، مطيحًا به من ربع النهائي.

ومنح هذا الهدف المنتخب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب، التي استضافتها تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر الماضيين.

واكتفى منتخب الصقور بلعب دور المجموعات من المحفل العالمي، وخاضوا خلاله 3 مباريات، خسروا اثنتين منها، وتعادلوا في واحدة.

وسجّل اليهيبي هدفًا في المباراة الثانية التي خسرها الأخضر الشاب 2ـ3 أمام نيجيريا.