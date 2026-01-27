جوارديولا: زملاء هالاند حرموه من التسجيل

وجه الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، اللوم لزملاء المهاجم النرويجي إرلينج هالاند على تراجع معدله التهديفية، معبرًا عن دعمه للاعب من أجل مواصلة هوايته المفضلة في زيارة الشباك.

وسجَّل هالاند هدفًا وحيدًا في آخر 9 مباريات، وكان من ركلة جزاء، وقبلها أحرز 38 خلال 28 مباراة بكل المسابقات، وهو ما وصف بأنه المستوى الأفضل في مسيرته.

وسئل جوارديولا في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن سبب المشاكل التي يعاني منها هالاند أمام المرمى فأجاب: «إنه الفريق.. اصنعوا له المزيد من الفرص وهو سيسجل.. لا تستهين أبدًا بالمهاجمين، الهدافين، لأنهم دائمًا سيجلعونك صامتًا».

وتابع: «سيسجل أهدافًا لبقية حياته، هذا أمر مؤكد».

وقد يحتاج سيتي من هالاند أن يستعيد مستوى بداية الموسم الجاري، عندما يلعب مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه غلطة سراي التركي، الأربعاء.

ويحتاج الفريق إلى الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في إنهاء مرحلة المجموعة ضمن الثمانية الأوائل والتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دور خروج المغلوب مثلما حدث الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة غلطة سراي ثنائي مانشستر سيتي السابق، الألماني إلكاي جندوجان، لاعب الوسط، الفائز بالثلاثية تحت قيادة جوارديولا في موسم 2022ـ2023، ومواطنه ليروي ساني، جناح الفريق.

وصعَّب سيتي الأمور على نفسه بالخسارة المفاجئة أمام بودو/جليمت النرويجي الأسبوع الماضي، ما جعله يحتل المركز الـ 11 بين 36 فريقًا.

ووصف جوارديولا غلطة سراي بالفريق الكبير، مشيرًا إلى أنَّ جميع لاعبيه استثنائيون: «إنهم يتمتعون بجودة عالية.. فيكتور أوسيمين لاعب من الطراز الرفيع، ويتناغمون معه بشكل ممتاز. ليروي ساني وكلا الجناحين يتمتعان بسرعة فائقة. جوندوجان وليمينا لاعبان ذوا خبرة كبيرة».

ويفتقد جوارديولا الإسباني رودري، صانع الألعاب، للإيقاف، والمدافع البرتغالي روبن دياز وزميله الكرواتي يوشكو جفارديول، والإنجليزي جون ستونز للإصابة، بينما لا يحق للثنائي الوافد الجديد في يناير الغاني أنتوني سيمينيو والإنجليزي مارك جيهي المشاركة في هذه المرحلة من البطولة.