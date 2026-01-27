أهداف الشوط الثاني.. سلاح أهلاوي فاعل أطلقه ديميرال

مدَّد فريق الأهلي الأول لكرة القدم سلسلة نتائجه اللافتة، التي بدأت أواخر ديسمبر الماضي، وحتى زيارته تبوك، وفوزه على مضيِّفه نيوم 3ـ0، السبت، محقِّقًا سبعة انتصاراتٍ على التوالي في دوري روشن السعودي بين الجولتين 12 و18، مع علامةٍ فارقةٍ، صاحبت تلك المسيرة، تتمثَّل في تألق لاعبيه تهديفيًّا خلال الشوط الثاني من المباريات.

وبعد ثلاثيته أمام نيوم، رفع الأهلي محصلته التهديفية في الدوري إلى 29 هدفًا، سجل 21 منها خلال الشوط الثاني، ما يعادل 72% من إجمالي الغلَّة، وهي النسبة الأعلى في شوطٍ واحدٍ لفريقٍ ينتمي إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب.

ويعود آخر هدفٍ للأهلي في الشوط الأول إلى 2 يناير الماضي، وسجله المهاجم الإنجليزي إيفان توني أمام النصر، لحساب الجولة 13، وبعده أحرز الفريق 12 هدفًا جميعها خلال الشوط الثاني، بدءًا من هدف الفوز على «أصفر العاصمة» عن طريق المدافع التركي ميريح ديميرال، ووصولًا إلى ثلاثيته في شباك نيوم ضمن الجولة الماضية.

واستخدم الأهلي سلاحه التهديفي الفاعل في الشوط الثاني للخروج بنتائجَ لافتةٍ من مواجهاته الكبرى، إذ أمطر شباك الهلال بثلاثية بين الدقيقتين 78 و91، ليخطف منه نقطة التعادل في الجولة الثالثة بعد تأخره 0ـ3 في الشوط الأول، كما جنى بالسلاح ذاته نقاط «ديربي جدة» بهدفٍ، سجله الجناح الجزائري رياض محرز في الدقيقة 55 من مواجهة الاتحاد ضمن الجولة الثامنة.

ونجح الأهلي في الوصول إلى شباك كلٍّ من النصر والقادسية والتعاون، منافسيه الثلاثة المباشرين على مركز الوصافة، في الشوط الثاني، ليحقق الفوز على الأول 3ـ2 بعدما كان متعادلًا 2ـ2، وعلى الثاني 2ـ1 بعدما كان متعادلًا 1ـ1 وهو منقوص العدد، وعلى الثالث بالنتيجة ذاتها بعدما أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدفٍ.