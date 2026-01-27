أرتيتا: ثلاثية يونايتد لن تهزنا.. والغيابات ليست عذرا

بدا الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، غير متأثر بالخسارة على ملعبه الأحد 2ـ3 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، واعدًا بأن يكمل موسمه بكثير من «الشجاعة» و«القناعة» بالقدرة على إحراز اللقب.

ويبقى أرسنال في صدارة الدوري، الذي لم يفز بلقبه منذ 2004، بفارق 4 نقاط عن كل من مانشستر سيتي وأستون فيلا، قبل استضافته كايرات الكازاخي، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، حيث يسعى الفريق إلى أن يكون أول من ينهي هذه المرحلة بالعلامة الكاملة منذ التعديل، الذي طرأ على المسابقة الموسم الماضي، والعاشر تاريخيًا بالنظام القديم. ولا يزال مدفعجية لندن ينافسون أيضًا في مسابقتي الكأس المحليتين.

وعلق أرتينا في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، على خسارته الأولى على ملعبه الموسم الجاري قائلًا: «كانت ردة الفعل ممتازة.. انتظرنا لحظة لخفض التوتر، لنقف ونتأمل ونطرح سؤالين: كيف نشعر وكيف أشعر أنا شخصيًا؟ وبعدها كيف سنعيش الأشهر الأربعة المقبلة؟».

وتابع: «كان الأمر مشجعًا وجميلًا لأن ما خرج به اللاعبون بسيط جدًا: لقد كسبنا الحق في أن نكون في موقع رائع في 4 مسابقات».

وجاء تعثر أرسنال أمام يونايتد بعد تعادلين سلبيين مع ليفربول ونوتنجهام فوريست. لكن أرتيتا وعد بأن يلعب فريقه من دون خوف في سعيه لتحقيق أول لقب للدوري منذ 2004.

وقال: «في الأشهر الأربعة المقبلة سنعيش ونلعب باستمتاع، وبالكثير من الشجاعة والقناعة بأننا سنفوز بالدوري الممتاز. هذه ستكون الذهنية التي سنضع فيها طاقتنا، وآمل أن ينضم كل من يرتبط بالنادي، خاصة مشجعينا، إلى هذه الرحلة».

وما إذا كان قد تحدث مع اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة، أوضح: «كان الأمر مجرد محادثة.. أولًا وقبل كل شيء، لأنني أخبرتهم بمدى جودتهم ومدى امتناننا لمشاركة كل يوم معهم وللمكانة التي وصلنا إليها، وعلينا فقط أن نتأكد من أننا نستمتع بذلك بثقة كبيرة بأن هذا سيحدث لأنها لحظتنا ونحن نريدها حقًا».

وعن تقييمه لفريق كيرات، قال: «من الواضح أنها بطولة دوري أبطال أوروبا، لذا فإن كل منافس قوي للغاية لأنهم معتادون على الفوز.. وبالنظر إلى المباريات التي خاضوها ضد ريال مدريد أو إنتر ميلان، على سبيل المثال، فقد جعلوا الأمور صعبة للغاية بالنسبة لهم، لذا نتوقع غدًا أن يتكرر السيناريو نفسه، لكن علينا أن نكون في أفضل حالاتنا والفوز بالمباراة مرة أخرى، وسنسعى جاهدين لتحقيق ذلك».

ويغيب الفرنسي وليام صليبا، والهولندي يوريين تيمبر، عن مواجهة الأربعاء، بسبب آلام طفيفة، فيما لن يوجد الإسباني ميكل ميرينو، وديكلان رايس بسبب الإيقاف، وهذا ما سيضطر أرتيتا إلى استخدام كل العناصر المتبقية من تشكيلته، إذ أوضح: «لقد كنا على هذا الوضع خلال الأشهر السبعة الأولى من دور الأبطال أو الدوري الممتاز، أو حتى مشاركات اللاعبين مع منتخباتهم.. لا يوجد شيء جديد، لكن الخبر السار هو أن لدينا بعض اللاعبين الذين عادوا الآن والذين سيساعدوننا.. قد اعتدنا على ذلك، لذا لن تكون تلك الغيابات عذرًا أبدًا».