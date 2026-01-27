شركة الدرعية تنال جائزة «سيف الشرف»

حققت شركة الدرعية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على جائزة «سيف الشرف» المرموقة من مجلس السلامة البريطاني، عقب نيلها تصنيف الخمس نجوم في التقييم الشامل لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، لتصبح بذلك أول مطور في المنطقة يحقق هذا الاعتماد الدولي الرفيع.

وطبقًا لبيان الشركة، تجسّد الجائزة التزام شركة الدرعية بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر جميع مراحل التطوير والتنفيذ، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة لقوة عاملة يبلغ متوسطها نحو 50 ألف موظف، إلى جانب إدارة وتشغيل أكثر من 2.500 معدّة ثقيلة ضمن مناطق التطوير المختلفة.

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: «في مشروع الدرعية تمثل السلامة المهنية أساسًا جوهريًا لكافة أعمالنا، وليست مجرد أولوية تشغيلية. ويؤكد هذا التكريم من مجلس السلامة البريطاني التزامنا بتطبيق منظومات متقدمة للصحة والسلامة، وترسيخ معايير رائدة في إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات، بما يضمن حماية الموظفين والمقاولين وفرق العمل في مواقع المشروع، بوصف ذلك مسؤولية لا تقبل المساومة».

من جانبه، أعرب بيتر ماكجيتريك، رئيس مجلس إدارة المجلس البريطاني للسلامة، عن تهانيه لشركة الدرعية بمناسبة حصولها على تصنيف الخمس نجوم ونيلها سيف الشرف، مشيدًا بالتزامها بتطبيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأكد ماكجيتريك أن تحقيق شركة الدرعية هذا المستوى من التميز يعكس التزامًا مؤسسيًا رفيعًا واحترافية عالية في إدارة بيئات العمل، مؤكدًا فخر المجلس بدعم الشركة ومشاركتها هذا النجاح، ومثمّنًا دورها في الإسهام بتحقيق رؤية المجلس البريطاني للسلامة الهادفة إلى ضمان بيئات عمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية.

وسجّلت الشركة معدلًا متقدمًا للحوادث القابلة للتسجيل بلغ 0.017 في مشاريع البنية التحتية الجارية، ما يعكس فاعلية منظومة السلامة المعتمدة، ويدعم التوجه الاستراتيجي لشركة الدرعية نحو البناء وفق أفضل الممارسات العالمية، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز إسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة بيئات العمل.

ويُعد تصنيف الخمس نجوم تقييمًا متكاملًا وقابلًا للقياس، يقارن أداء أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية بأحدث الممارسات العالمية المعتمدة.

وقد خضعت شركة الدرعية ضمن هذا الإطار لمراجعة دقيقة شملت السياسات والإجراءات والعمليات، إلى جانب مقابلات مع القيادات التنفيذية والموظفين وأصحاب المصلحة، وتقييم عينات من الأنشطة التشغيلية الميدانية.