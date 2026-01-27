5.5 مليون ريال تنتظر المتوجين بفئة «الجذاع»

تختتم منافسات فئة «الجذاع»، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، الأربعاء، بجوائز مالية تصل إلى 5.5 مليون ريال، فيما يسدل الستار بطلا أشواط المزاين لفئة «فردي مفاريد ـ بكار»، ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان على لونين «الوضح»، و«المجاهيم».

وانطلقت الجمعة الماضية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال»، وأشواط «المزاين» ضمن الفعاليات المصاحبة، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، وأشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وطبقًا لبيان اللجنة الإعلامية للمهرجان، شهد اليوم الخامس من المهرجان 25 شوطًا ضمن منافسات فئة «الجذاع»، عدد 17 شوطًا خلال الفترة الصباحية، و8 أشواط خلال الفترة المسائية، قطعت فيه المطايا المشاركة 150 كم، مسافة كل شوط 7 كم.

وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة «اللقايا» مبلغ 14.3 مليون ريال، منها 5.5 مليون ريال، لفئة «الجذاع» للأشواط الأربعة الختامية على كؤوس المهرجان.

ومن المنتظر أن تقطع المطايا المشاركة في منافسات «الجذاع» مسافة 276 كم، وسط ترقب كبير من الملاك لانتزاع المراكز الأولى في هذا المحفل الرياضي الكبير، خاصة «كؤوس المهرجان» التي تمثل ذروة الإثارة في هذه الفئة.

ودخلت الثلاثاء «البكار» المشاركة في أشواط المزاين لوني «الوضح»، و«المجاهيم»، وتأتي هذه الأشواط ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة، التي يقدمها المهرجان، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموروث الأصيل وتشجيع الملاك على المشاركة في هذا الحدث السنوي البارز.