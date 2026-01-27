بلا تاريخ.. نيوكاسل يتحدى حامل اللقب

يحلُّ فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم ضيفًا على حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مباراة تحمل حسابات معقدة ومصيرية لكلا الفريقين، إذ إن الفائز يضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما يبقى التعادل رهن نتائج الفرق الأخرى، فيما يتجه الخاسر إلى ملحق دور الـ16.

ويمتلك نيوكاسل تاريخًا متباينًا في البطولة، إذ ظهر للمرة الأولى في موسم 1997ـ1998 بعدما تخطى دينامو زغرب الكرواتي في التصفيات، لكنه خرج من دور المجموعات الذي ضم برشلونة ودينامو كييف وأيندهوفن، وفي موسم 2002ـ2003، قدّم الفريق مشاركته الأبرز بعد تجاوز جيلييزنيتشار البوسني، ثم حلّ وصيفًا في مجموعة ضمت يوفنتوس وفينورد ودينامو كييف، ليبلغ دور المجموعات الثاني، قبل أن يودع المنافسة بحلوله ثالثًا خلف برشلونة وإنتر ميلان وأمام باير ليفركوزن، أما ظهوره الثالث في 2003ـ2004 فانتهى مبكرًا بالخسارة أمام بارتيزان الصربي في الدور التمهيدي والتحول إلى كأس الاتحاد الأوروبي.

وعاد نيوكاسل إلى دوري الأبطال حديثًا في نسخة 2022ـ2023، لكنه تذيل ترتيب المجموعة السادسة التي جمعته بباريس سان جيرمان ودورتموند وميلان، مكتفيًا بـ5 نقاط من فوز وتعادلين وثلاث هزائم، وفي النسخة الجارية 2025ـ2026، يدخل الفريق الجولة الأخيرة وهو في المركز السابع برصيد 13 نقطة، خلف باريس صاحب المركز السادس بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف، بعدما فاز الفريقان في أربع مباريات وتعادلا مرة وخسرا مرتين.

ويعتمد نيوكاسل الموسم الجاري على مجموعة من أبرز العناصر، إذ يتصدر البرازيلي برونو جيماريش قائمة المساهمين الهجوميين بتسجيله 8 أهداف وصناعته 3، فيما سجل نيك فولتميد 8 وصنع هدفين، وقدم جوردن أنتوني 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بينما يُعد هارفي بارينيس الأكثر تهديفًا بتسجيله 10 وصناعة هدف واحد، ويملك الفريق مجموعة من أعلى اللاعبين قيمة سوقية، يتقدمهم تونالي وجيماريش بـ75 مليون يورو، يليه فولتميد بـ70 مليونًا، ثم جوردن أنتوني بـ60 مليونًا، وأنتوني إيلانقا بـ50 مليونًا، فيما يقود الفريق فنيًا المدرب الإنجليزي إيدي هاو.