العزايزة شبابيا حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الشباب التعاقد مع الأردني علي العزايزة، لاعب خط الهجوم، قادمًا من نادي كاظمة الكويتي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعد توقيع العقد في مقر النادي بحضور عبد العزيز المالك، الرئيس المكلف.

وبدأ العزايزة مسيرته مع نادي الرمثا الأردني قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري البحريني عبر بوابة الخالدية، ثم انتقل إلى كاظمة الكويتي، ليظهر بعدها كأحد أبرز المواهب الهجومية في الكرة الأردنية.

وسطع اسم اللاعب بشكل لافت خلال مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي استضافتها الرياض وجدة، إذ لعب ثلاث مباريات وسجّل أربعة أهداف، كان أحدها في شباك اليابان وآخر أمام قرغيزستان، إضافة إلى هدفين في المنتخب السعودي.