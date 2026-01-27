كوفاتش: الدفاع والشراسة سلاحنا أمام إنتر

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، أن استراتيجيته لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في ​المباراة الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا مبنية على الدفاع، مبينًا أن فريقه سيقاتل من أجل أحد المراكز الثمانية الأولى والتأهل مباشرة لدور 16.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «الجودة في دوري الأبطال شيء مميز. سنواجه الأربعاء فريقًا خاض مباراتين نهائيتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة».

وأضاف: «سيتعين علينا الدفاع بشكل جيد ولكن علينا أيضًا استغلال الفرص التي ستتاح لنا في الهجوم. ملعبنا يتمتع بقوة وطاقة هائلة سنستغلها بكل سرور».

وتابع: «علينا أن نلعب 90 دقيقة بكثافة وشراسة وديناميكية وحيوية، نريد الفوز وسنرى ما ‌سيحدث في النهاية».

ويتوقع دورتموند حضورًا جماهيريًا يزيد عن 81000 متفرج الأربعاء.

ولا يزال بإمكان دورتموند، الذي يحتل المركز 16 برصيد 11 نقطة، إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز ⁠الثمانية الأولى والتأهل مباشرة إذ حقق الفوز، على ‌أن تكون بقية نتائج المباريات ‍في صالحه.

ويتقدم إنتر عليه بنقطة ‍واحدة في المركز 14 ولديه فرصة أفضل ‍في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى.

ويتأهل الثمانية الأوائل تلقائيًا إلى دور الـ 16. وستخوض الفرق 16 التالية ملحقًا من مباراتين في فبراير المقبل، مما يضيف المزيد من المباريات ​إلى الجدول المزدحم بالفعل بالنسبة للكثيرين.