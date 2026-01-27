كيفو: السيطرة على دورتموند مفتاح الأبطال

أكد الروماني كريستيان كيفو، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، أن فريقه يسعى للسيطرة على بروسيا دورتموند الألماني، والفوز بأداء قوي عندما يلتقيان، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

انطلق إنتر ميلان في دوري الأبطال بنتائج قوية محققًا أربعة انتصارات متتالية، لكنه تراجع بشكل قوي بخسارة ثلاث مباريات متتالية أمام أتلتيكو مدريد وليفربول وأرسنال.

وقال كيفو في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «دوري الأبطال مسابقة مختلفة عن الدوري الإيطالي، ونحن متأخرون كثيرًا».

وأضاف: «سنلعب بالعقلية نفسها، وهدفنا الفوز والسيطرة، وسنرى ما سيحدث بنهاية المباراة».

وختم: «دورتموند يتمتع بتاريخ عريق في أوروبا، فهو من أفضل الفرق، ومن النادر أن نجد فريقًا يحقق الفوز في معقل الفريق الألماني، لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز».

وخرج إنتر ميلان من المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، ما يعني إمكانية خوض مباراتين إضافيتين في الملحق المؤهل لدور الـ16، الذي يلعب فبراير المقبل.