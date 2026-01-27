119 دراجا و17 فريقا في طواف العلا 2026

انطلقت النسخة السادسة لسباق طواف العُلا، الثلاثاء، والذي تحتضنه العلا التاريخية، بمشاركة 17 فريقاً عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 دراجين، بإجمالي 119 دراجًا من نخبة المحترفين، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.

وتمكن الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك من تحقيق المركز الأول، بزمن يبلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين درّاج فريق كوفيديس في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينج في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.

وجاءت انطلاقة السباق في نسخته السادسة، والذي تم تصنيفه ضمن أجندة البطولات الاحترافية العالمية من مضمار سباق الهجن، ومن ثم العودة إليه في خط النهاية، بمسافة إجمالية تبلغ 158 كيلومترًا، وسط منافسة مثيرة بين الفرق المشاركة بين التضاريس الساحرة والطبيعة الخلّابة.

وتتواصل منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا الأربعاء، والتي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة إليها، لمسافة تمتد إلى 152 كيلومترًا.