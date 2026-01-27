«الرياضة» تستعرض فرص الاستثمار في الأندية

نظمت وزارة الرياضة لقاءً استثماريًّا خاصًّا مع عددٍ من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، واستعراض الفرص الاستثمارية في الأندية الرياضية السعودية.

وحضر اللقاء بدر القاضي نائب وزير الرياضة، ومهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، ومسؤولون من صندوق الاستثمارات العامة والجهات التابعة للقطاع الرياضي.، وذلك بمشاركة ملاك الأندية السعودية التي انتقلت ملكيتها عبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وبحث اللقاء مسارات الشراكة الممكنة من خلال هذه الفرص، بما ينسجم مع أهداف المشروع ويدعم جذب الاستثمارات النوعية للرياضة السعودية محليًّا ودوليًّا.

وطبقًا لبيان وزارة الرياضة جاء اللقاء استكمالًا للجهود التي تقوم بها في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بما يؤكد العمل باستدامة في المشروع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رحلة التطوير والتنمية للقطاع الرياضي، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.