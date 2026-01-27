جواد يفوز بجائزة قدسي

فاز المعلق المغربي جواد بدة، المعلق بقناة «بي إن سبورت»، بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي في نسختها الـ22، خلال الحفل الذي نظم بمكة المكرمة، الثلاثاء، بحضور عدد من المعلقين الرياضيين.

كما حضر الحفل غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وحاتم خيمي رئيس نادي الوحدة، ونائبه تركي مدخلي.

وجاء فوز المعلق المغربي بعد إجماع اللجنة التي تكونت من الدكتور نبيل نقشبندي رئيسًا، والمعلقين عدنان حمد وعلي محمد علي وعلي سعيد الكعبي وعصام الشوالي وغازي صدقة وإبراهيم الجابر أعضاءً.

وشهد الحفل تكريم بعض الشخصيات الرياضية بينهم عاطي الموركي عميد المدرجات السعودية.

وسبق لجواد بدة التعليق على مباريات محلية وعالمية مهمة بما في ذلك مباريات كأس العالم، وكأس الأمم الإفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكأس الأمم الآسيوية، وغيرها من المسابقات والدوريّات.