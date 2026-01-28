هاو: لحظات ثمينة تنتظرنا في باريس

أوضح إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أن جولينتون، لاعب «الماكبايس»، سيغيب خلال المواجهة الحاسمة أمام باريس ​سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في حين قد يلحق القائد برونو جيمارايش باللقاء.

وخرج البرازيلي جولينتون خلال أحداث الشوط الثاني في هزيمة نيوكاسل 0ـ2 أمام أستون فيلا في الدوري الممتاز، الأحد الماضي، بعد أن تعرَّض لإصابةٍ في الفخذ، ولم يسافر إلى العاصمة الفرنسية، فيما غاب جيمارايش عن مباراة فيلا بسبب إصابةٍ في الكاحل.

وقال هاو بمؤتمر صحافي في ملعب بارك ‌دي برانس: «لن ‌يلحق جو بالمباراة. لقد أجرى ‌فحصًا ⁠بالأشعة، ​ولا نعتقد ‌أنها إصابةٌ صعبةٌ، لكننا نعتقد أنه سيغيب أسابيعَ عدة. سيغيب عن بعض المباريات».

وأضاف: «أما لاعبنا البرازيلي الآخر برونو، فهو معنا، وسنعرف المزيد عن جاهزيته في الساعات المقبلة».

وقبل موسمين، تعادل نيوكاسل 1ـ​1 مع مضيفه باريس سان جيرمان عندما أدرك كيليان مبابي، لاعب الفريق الفرنسي آنذاك، التعادل من ⁠ركلة جزاءٍ مثيرةٍ للجدل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وتحدَّث هاو عن المواجهة بالقول: «علينا أن نحاول الاستمتاع بكل لحظةٍ. إنها لحظاتٌ ثمينةٌ للغاية. نريد أن نستمتع بها، ونتفاعل مع كل لحظات الصعود والهبوط. كلنا عازمون على تقديم أفضل ما لدينا، وستكون مباراةً رائعةً بالنسبة لنا. نريد الفوز. نحن معتادون على ذلك».

وتأخر وصول نيوكاسل إلى باريس، الثلاثاء، بسبب تأثير العاصفة شاندرا في الرحلات الجوية.

ويحتل باريس سان جيرمان، ‍حامل اللقب، ونيوكاسل المركزين السادس ‍والسابع في ترتيب مرحلة الدوري، ويضمن الفوز لأي ‍منهما الحصول على أحد المراكز الثمانية الأولى، والتأهل تلقائيًّا إلى دور الـ 16.

وسيخوض الفريق الخاسر على الأرجح الملحق المؤهل إلى دور 16، بينما سينتظران بقية نتائج المباريات في حال التعادل.