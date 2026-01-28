دونيس: الفيحاء فريق تحولات.. وعلينا مواجهته بذكاء

نوَّه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى خطورة خصمه الفيحاء في التحوُّلات، مؤكدًا أهمية التعامل معه بذكاء خلال المباراة التي ستجمع بينهما، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، عُقِدَ الثلاثاء، عشية اللقاء الذي يستضيفه ملعب مدينة المجمعة الرياضية، قال دونيس: «جاهزون للمباراة بتركيزٍ كبيرٍ، ونعمل باستمرارٍ لمواصلة تطوير الأداء الجماعي داخل الملعب».

وأشار إلى ضرورة الحذر والانضباط تكتيكيًّا في مواجهة الفيحاء بالقول: «ندرك أن الفيحاء فريقٌ منظَّمٌ، ويملك جودةً عاليةً في التحولات، وعلينا التعامل بذكاءٍ مع نقاط قوته».

وشدَّد دونيس على أهمية الخروج بنتيجةٍ إيجابيةٍ في هذه المرحلة من المنافسة لتعزيز موقع الفريق في جدول الترتيب، مبينًا: «نبحث عن نتيجةٍ إيجابيةٍ تعزِّز موقفنا في جدول الدوري، وتمنح اللاعبين دافعًا أكبر للمواجهات المقبلة».

ويحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب «روشن» برصيد 25 نقطةً، ويتقدَّم بثماني نقاطٍ على الفيحاء، شاغل المركز الـ 12.