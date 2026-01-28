صراع الأبطال.. أرسنال وبايرن خارج الحسابات.. و4 بلا أمل

وصلت مرحلة المجموعة الموحّدة لدوري أبطال أوروبا إلى النقطة الحاسمة التي ستكشف الأربعاء عن هوية المتأهلين إلى ثمن النهائي وسط تنافسٍ محمومٍ، فمن بين 16 فريقًا لم يضمن مقعده في الأدوار الإقصائية سوى أرسنال المتصدر بالعلامة الكاملة، وبايرن ميونيخ بـ 18 نقطة.

أما الفرق التي ضمنت على الأقل بطاقة التأهل المباشر، أو خوض الملحق فهي ريال مدريد ثالث الترتيب، وليفربول «15 نقطة»، وتوتنام «14»، وباريس سان جيرمان، ونيوكاسل، وتشيلسي، وبرشلونة، وسبورتنج لشبونة، ومانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد، وأتالانتا «13»، وليس ببعيد عنهم إنتر ميلان ويوفنتوس «12» وفقًا لرصد الاتحاد الأوروبي للعبة على موقعه الرسمي.

ومن بين المواجهات الصعبة بين فرق هذه المجموعة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل فكلاهما بـ 13 نقطةً، وتعني خسارة أحدهما تضاؤل فرصه بالصعود. كما أن بقية الفرق صاحبة الرصيد نفسه من النقاط تحتاج للفوز وانتظار بقية النتائج.

في المقابل، فقدت أربعة فرق حظوظها بالكامل قبل انطلاق الجولة الأخيرة وهي آينتراخت فرانكفورت «4»، وسلافيا براغ «3»، وفيارال وكيرات ألماتي «1»، وستلعب لتحسين موقفها وموقف منافسيها، فكيرات على سبيل المثال سيواجه مانشسترسيتي الذي يصارع على بطاقة التأهل المباشر.

ومن المراكز 17 وحتى 32 تملك الفرق بعض الأمل في التأهل إلى ملحق دور الـ 16، لكن الأمر يعتمد على فوزها ونتائج المنافسين الآخرين، إذ ستحسم بعض التفاصيل الصغيرة الموقف النهائي في حال التساوي في النقاط، وهي فارق الأهداف والأهداف المسجلة، والمسجلة خارج الملعب، وعدد مرات الفوز في مرحلة الدوري، والنقاط التأديبية بناء على عدد البطاقات الصفراء والحمراء وغيرها.