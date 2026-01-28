رالي حائل.. فحص مركبات المتسابقين في 3 مراكز

بدأت الفرق الفنية المتخصصة، صباح الأربعاء، فحص مركبات المتسابقين المشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2026 لفئتي السيارات والدراجات النارية.

وتنفذ الفرق عمليات الفحص الفني التي تُجرى في المقر المخصص من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لمختلف الفئات المعتمدة في رالي باها، التي تضم فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات مراحل الرالي.

وتشمل عمليات الفحص 40 مشاركًا في المركبات الدولية، و33 مشاركًا في المركبات المحلية، و39 مشاركًا في فئة الدراجات، وفق شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات، للتأكد من الجوانب الفنية للمركبات، وتطبيق اشتراطات السلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية.

ويجري الفحص الفني عبر ثلاثة مسارات مخصصة للفئة العالمية، والفئة المحلية، والدراجات النارية، حيث تشمل العمليات فحص جميع مكونات المركبات ومتطلبات السلامة، إضافة إلى مطابقة الأوزان والمعايير الفنية المعتمدة.

ويتنظر مساء الأربعاء، الإعلان عن نتائج الفحص الفني وأسماء المركبات والدراجات النارية التي اجتازت الفحص، تمهيدًا لاعتماد مشاركتها رسميًا في سباق الرالي.