بعد انسحاب موزيتي.. «المحظوظ» يعبر إلى نصف النهائي

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رابعًا عالميًا بأنه كان «محظوظًا جدًا» بعدما نجا، الأربعاء، من خطر الخروج من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، وبلغ نصف النهائي إثر انسحاب منافسه الإيطالي لورنتسو موزيتي الخامس بسبب الإصابة بينما كان الأخير متقدّمًا بمجموعتين.

وكان موزيتي فارضًا سيطرته على مجريات المباراة وكسب المجموعتين الأولى والثانية 6ـ4 و6ـ3 تواليًا، قبل أن يضطر إلى الانسحاب عقب الشوط الرابع من المجموعة الثالثة التي كان الصربي، المتوج باللقب 10 مرات، متقدمًا فيها 3ـ1.

وطلب موزيتي علاجًا طبيًا عقب الشوط الثالث بسبب شعوره بآلام في أعلى الفخذ الأيمن، قبل أن يقرر الانسحاب بعد الشوط الرابع.

وسيواجه ديوكوفيتش «39 عامًا» الذي استفاد أيضًا من انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك للإصابة قبل ثمن النهائي، الإيطالي يانيك سينر الثاني، في سعيه إلى مواصلة مشواره نحو لقبه الـ25 في البطولات الكبرى.

ويُحاول ديوكوفيتش تجاوز الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت، بعدما حصد لقبه الرابع والعشرين الأخير في فلاشينج ميدوز عام 2023، إلا أن بروز سينر والإسباني كارلوس ألكاراز زاد من صعوبة المهمة.

وقال ديوكوفيتش بعد المواجهة: «أشعر بأسف شديد من أجله، لقد كان اللاعب الأفضل بفارق كبير، كنت في طريقي للخروج الليلة. حدث لي الأمر نفسه مرات عدة. كان مسيطرًا تمامًا. إنه أمر مؤسف جدًا، لا أعرف ماذا أقول. كان يجب أن يكون هو الفائز اليوم بلا شك. كنت محظوظًا جدًا للتأهل».

وبفوزه هذا، انتزع ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد الانتصارات في منافسات فردي الرجال في ملبورن بارك، متفوقًا على السويسري روجيه فيدرر بتحقيقه الفوز رقم 103.