بعد 61 عاما.. الريال يصطدم بذكريات مورينيو

يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بضيفه بنفيكا البرتغالي بعد 61 عامًا في مباراته المهمة من أجل حسم تأهله مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعة الموحدة.

ويحتل الريال، الأفضل تاريخًا في البطولة بـ 15 لقبًا، المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وحظوظه أكبر في التأهل مباشرة ضمن الثمانية الأوائل، فيما تتأرجح آمال بنفكيا الملقب بـ«النسور» في بلوغ الأدوار الإقصائية إذ يحتاج إلى الفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى إذ يملك فقط 6 نقاط بالمركز الـ 29.

ورغم تاريخ الفريقين الطويل في دوري الأبطال إلا أن المباراة المقبلة هي الرابعة بينهم، ويملك الفريق البرتغالي صاحب اللقبين «1961 و1962» الأفضلية بفوزين عريضين، وسجل 11 هدفًا واستقبل 6 بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه الرسمي.

الانتصار الأول كان في نهائي 1962 بأمستردام العاصمة الهولندية، حيث نجح بنفيكا في الاحتفاظ باللقب بنتيجة 5ـ3. أما الثاني فكان لحساب ذهاب ربع نهائي 1965 في لشبونة بـ 5ـ1، بينما رد الريال بالفوز إيابًا 2ـ1.

لكن إجمالًا فإن نتائج «الملكي» أمام الفرق البرتغالية تصب في صالحه، إذ فاز في 16 مباراة من أصل 23 في كل المسابقات، بينما خسر 5 وتعادل مرتين. وفي آخر 10 مباريات، سجل 8 انتصارات وتعادلين. وكان آخر فوز، على حساب براغا في دور مجموعات موسم 2023ـ2024 «2ـ1 ذهابًا و 3ـ0 إيابًا وهو الرابع تواليًا».

في المقابل خسر بنفيكا مبارياته الثلاث الأخيرة من آخر 6 «فوز واحد» أمام منافسيه الإسبان، وكان آخرها على ملعبه «0ـ1» وخارجه «1ـ3» أمام برشلونة في دور الـ16 من الموسم الماضي.

ولم يفز بنفيكا الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الريال السابق «2010 - 2013» إلا في 3 مرات فقط من آخر 25 مباراة له ضد فرق الدوري الإسباني متكبدًا 14 خسارة مع 8 تعادلات. كما أن مورينيو المتوج باللقب مرتين من بورتو البرتغالي 2004 وإنتر ميلان الإيطالي 2010 لم يفز على الريال في 5 مواجهات ضده «4 خسارات وتعادل»، لكنه سيسعى هذه المرة إلى التغلب على لاعبه السابق ألفارو أربيلوا الذي كان أحد لاعبيه الأوفياء في فترته بنادي العاصمة الإسبانية.