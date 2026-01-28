بالعلامة الكاملة.. أرسنال يلاحق أرقام ميلان

يخطط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم على دخول تاريخ دوري أبطال أوروبا ليكون أول من ينهي دور المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة والعاشر بالنظام القديم، متتبعًا خطى ميلان الإيطالي الذي تصدر اسمه القائمة الشرفية.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الموحدة، وهو النظام الذي بدأ الموسم الماضي، برصيد 21 نقطة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق بـ 7 مباريات أوروبية متتالية، فيما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بـ 18 نقطة.

ويستضيف الفريق اللندني في الجولة الثامنة والأخيرة كيرات صاحب المركز الأخير، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، في مباراة تبدو سهلة إذ جمع الفريق الكزخي نقطة واحدة بالتعادل السلبي أمام بافوس القبرصي الـ 30 بـ 6 نقاط. كما سجل 5 أهداف في الجولات السبع الماضية واستقبل 19 هدفًا.

وكان ليفربول الإنجليزي قريبًا من تحقيق الرقم القياسي الموسم الماضي عندما فاز بسبع مباريات قبل أن يسقط في الجولة الثامنة والأخيرة أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2ـ3.

ويمتلك فريق ميكيل أرتيتا أفضل خط دفاع في المسابقة حتى الآن بعد أن استقبل هدفين، فيما يعد هجومه هو الأفضل بـ 20 هدفًا، مناصفة مع ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل أرسنال 3 أهداف أو أكثر في آخر 5 مباريات بالمسابقة، وافتتح التسجيل في آخر 7 مواجهات.

وعلى ملعبه فاز أرسنال في آخر 16 مباراة بدور المجموعات ـ المجموعة الموحدة وسجل 5 تعادلات وولجت شباكه 3 أهداف.

وكان أول من حقق الإنجاز الأوروبي بالفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات هو ميلان الإيطالي موسم 1992ـ1993 على حساب كل من جوتبورج السويدي، وأيندهوفن الهولندي وبورتو البرتغالي. وأنهى الفريق المسابقة وصيفًا بعد الخسارة في النهائي أمام مرسيليا الفرنسي بهدف دون رد.

أما الفرق الأخرى التي حققت الإنجاز فهي باريس سان جيرمان، وسبارتاك موسكو، وبرشلونة، وريال مدريد «3» وبايرن ميونيخ «3» وهو أول فريق في تاريخ البطولة يتوج باللقب بعد فوزه في جميع مبارياته، وليفربول وأياكس أمستردام ومانشستر سيتي.