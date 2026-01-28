أمام الريال.. أوتاميندي يلامس مئوية الأبطال

يستعد نيكولاس أوتاميندي، قائد وقلب دفاع فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، ليصبح ثالث لاعب أرجنتيني يخوض 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة بالعاصمة لشبونة.

ويرتدي أوتاميندي «37 عامًا» قميص بنفكيا منذ 2020 بعد إنتهاء رحلته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك مع فريقه في 99 مباراة بدوري الأبطال بمجموع 8.532 دقيقة. وفي حال ظهوره في مباراة ريال مدريد الأربعاء فسينضم إلى ليونيل ميسي «163» وأنخيل دي ماريا «116».

وشارك أوناميندي الموسم الجاري في كل مباريات فريقه بمجموع 630 دقيقة، قطع فيها 18.15 كلم بمتوسط سرعة يبلغ 28.1 كلم في الساعة في كل مباراة. دفاعيًا استرد 28 كرة وقطع 19. وبلغت دقة تمريراته 89.15 في المئة.

ولا يوجد لاعب آخر أرجنتيني ينشط في الملاعب قريب من نادي المئة سوى أنخيل كوريا «78» والذي يلعب حاليًا مع تيجريس أونال المكسيكي بعد انتقاله إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني في سبتمبر 2025. علمًا أن خافيير زانتي وخافيير ماسكيرانو كانا قريبين من نيل العضوية بعد أن توقف رصيدهما بعد اعتزالهما عند 97 و96 مباراة على التوالي.

أوتاميندي صاحب الـ 129 مباراة مع المنتخب والمتوج بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا مرتين، فاز في 51 مباراة في دوري الأبطال، وخسر 28، وتعادل في 21، وسجل هدفين، وصنع ثلاثة.

وتوزعت مباريات أوتاميندي في دوري الأبطال مع بورتو «17»، ومانشستر سيتي «39»، وبنفيكا «43». وكان ظهوره الأول مع بورتو أمام شاختار دونيستك الأوكراني لحساب دور المجموعات في 13 سبتمبر 2011، وفاز فريقه 2ـ1.