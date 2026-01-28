المتسابقون يتوافدون

توافد المتسابقون في مهرجان ماراثون الرياض، الذي تنظم فعالياته في الرياض على مدار 4 أيام من 28 - 31 يناير الجاري، وذلك لتسلم أدوات السباق في مقر اللجنة المنظمة (المركز الإعلامي ـ الرياضة للجميع)