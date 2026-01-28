السويد: كونسيساو أفقد الاتحاد هويته.. وبنزيما لم يتأثر

يعد واحدًا من ألمع المهاجمين الذين مروا على تاريخ كرة القدم السعودية وحقق الكثير من الإنجازات الشخصية والجماعية.

لعب لنادي ضمك وأسهم في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، وحصل على هداف دوري الدرجة الأولى، وانتقل بعدها إلى الاتحاد، وحقق كأس الاتحاد وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكان هداف الدوري عام 1406هـ بـ17 هدفًا.

أما مع المنتخب فقد حقق وصافة دورة الألعاب الآسيوية، وهداف دورة الألعاب الآسيوية بسول، وحقق كأس آسيا 88 في قطر.

ضيف «الرياضية» محمد السويد، المهاجم السابق، الذي حلل أزمة الاتحاد بعد ثلاث خسائر متتالية وتحدث عن مستقبل الفريق.

01

ما رأيك بمستوى الاتحاد.. وهل هو بحاجة إلى مهاجم آخر أو بديل لبنزيما؟

أكيد لأن أغلب لاعبي الاتحاد هم أجنحة، 6 أجنحة، بينما المهاجمون بنزيما وصالح الشهري ولا يوجد مهاجم صريح، وصالح لا يلعب أساسيًا ونتائجه في الملعب غير كافية للاعتماد عليه،

الاتحاد بحاجة إلى مهاجم في الفترة الشتوية، لكن لا يوجد ملامح استقطاب لاعبين في الفترة الشتوية.

02

رأيك بمستوى الشاب المالي محمدو دومبيا.. هل هو الأفضل في الاتحاد أم لا؟

هو لاعب ممتاز ويحتاجه فريق الاتحاد، ولكنه لاعب محيّر، مباريات مستواه ممتاز وأخرى عادي، ولو أراد أن يطور من نفسه يجب أن يتخلص من الكرة سريعًا، ويتوقف عن تعطيل اللعب كثيرًا، ويجب أن يتعامل مدرب الفريق معه بطريقة مختلفة للتخلص من عيوبه.

03

ما أسباب تراجع الاتحاد؟

الفراغ الذي تركه المدرب لوران بلان بعد مغادرة الفريق، والمدرب الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أخذ فترة طويلة للتعرف على اللاعبين وأفكاره غريبة، ويلعب بأكثر من طريقة، ويحجم من الفريق ويجعله يركض وراء الفرق الأخرى ويدافع، والمفروض يعطي مجموعة من اللاعبين الذين حققوا الدوري والكأس المساحة الكافية للعب، ولكنه جعلهم مطاردين للاعبين ومدافعين، لهذا فقد الاتحاد هويته وأسلوب لعبه الذي بناه المدرب لوران، المدرب الحالي يهدر الوقت بتجربة اللاعبين واختيار طريقة اللعب، باختصار المدرب أثر على جودة اللاعبين بدليل 8 حالات طرد منها 5 في الدوري وفكره دفاعي.

04

كانتي لو خرج من الفريق هل سيؤثر أم لا؟

هو من أفضل اللاعبين في نادي الاتحاد، وقدم مستوى عاليًا جدًا وحقق الدوري والكأس، يصنع ويسجل ولديه لياقة عالية ولديه إمكانات ولكن الآن يمر بمرحلة انعدام وزن بسبب عدم معرفة مصيره مع الاتحاد، وهذا نتيجة ظنهم بأن دومبيا سيكون بديلًا لكانتي ولكن ذلك لم يحصل، باختصار المدرب أثر على مستوى جميع أجانب الفريق باستثناء بنزيما.

05

أين ديابي بعد أن كان أفضل صانع ألعاب؟

اللاعب أصبح يؤدي دورين دفاعيًا وهجوميًا، بسبب المدرب سيرجيو كونسيساو، وهو بحاجة للمساحات ولكن لاعبي الفريق لم يساعدوا ديابي على العطاء والعودة لتألقه السابق.

06

⁠مشكلة العبود تكررت.. ما رأيك فيها؟

أنا لا أعرف مشكلته وسبب غيابه عن التشكيلة، ولا أعلم هل هو على خلاف مع المدرب سيرجيو كونسيساو أم لا، ولكنه كلاعب هو فعّال ولديه قدره على الاختراق ويدافع.

07

⁠تراجع مستوى الحارس بريدراج رايكوفيتش وتسببه في خسارة أكثر من مباراة؟

لم يتراجع مستواه ولكنه تأثر بالفريق مثل جميع اللاعبين، باستثناء أحمد شراحيلي وبنزيما.

08

عودة أحمد شراحيلي إضافة للفريق أم لا؟

شراحيلي عاد وأعطى وهجًا للفريق وبدأت سلسلة الانتصارات تعود، ولكن المدرب لم يتعامل مع عودته بشكل يفيد الفريق، ورأينا المدرب يغير اللاعب وخروجه من التشكيلة أثر على الفريق وكشف الوسط، بينما وجود شراحيلي في الملعب يشكل لاعبًا إضافيًا على الفريق المنافس لأنه يخرج كرات صحيحة، ويساعده البرازيلي فابينيو وكانتي في بناء اللعب والخروج إلى ملعب الخصم، ولكن المدرب يخرج شراحيلي النشيط وينزل أحمد جليدان ويضم كادش مع دانيلو بيريرا.

09

خانات يحتاجها الفريق في فترة الانتقالات الجارية؟

مدافع آخر بجانب شراحيلي وبريرا، وأيضًا مهاجم صريح.

10

⁠ما الدور الذي يجب أن يقوم به المدرب الآن لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح؟

لديه عناصر وجودة لاعبين وفريق بطل المفروض هو من يعمل ويجعل الاتحاد منافسًا على البطولات، ولا ينتظر آراء الجماهير واللاعبين والنقاد، نحن بانتظار أن نرى عمله.

11

⁠بنزيما وتوقعاتك له؟

هو الشمعة المضيئة في الاتحاد بالمرحلة الحالية، واسمه يكفي ليكون قائدًا لفريق قوي وكبير مثل الاتحاد والمساعدة مع زملائه، هو متعاون ومحفز، ووجوده مهم حتى لمستقبل النادي، وعلى إدارة الاتحاد المحافظة عليه كونه يقدم أفضل صورة تعليمية للاعبي كرة القدم في الدوري السعودي.