قبل «وعاد راشد».. «بزعمه» تجمع آل الشيخ والسندباد

أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحدث أعماله الغنائية مع الفنان راشد الماجد، الأربعاء، عبر طرح أغنية «بزعمه» التي كتب كلماتها، لتكون امتدادًا لسلسلة التعاون الفني التي جمعته بالسندباد خلال الأعوام الماضية، وشكّلت حضورًا لافتًا في الساحة الموسيقية.

وجاء طرح العمل بالتعاون مع مجموعة «روتانا للصوتيات»، الشريك الاستراتيجي في إنتاج الحزمة الفنية التي يقدّمها الماجد في الفترة الأخيرة، مؤكدةً استمرار هذا التعاون في تقديم أعمالٍ تحافظ على الطابع الطربي المتزن، بما ينسجم مع ذائقة محبيه.

ويأتي إطلاق «بزعمه» بالتزامن مع تحضيرات الماجد للعودة إلى حفلات الرياض، بعد غيابٍ امتد 1392 يومًا، إذ يحيي حفلة موسيقية في 30 يناير على المسرح الرئيس ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وتجاوز عدد مشاهدات «بزعمه» خلال الساعة الأولى 100 ألف، فيما بلغ عدد الإعجاب أكثر من 5000 على منصة «يوتيوب» عبر حساب راشد الماجد.

وسبق أن جمع آل الشيخ والماجد تعاونٌ لافت في أعمال عدّة، من أبرزها: «AHA 2019»، بترجعين 2019، أنا أنا 2018 بمشاركة ماجد المهندس ووليد الشامي، خلّها في القلب 2017، إلى جانب العمل الوطني الشهير «يا محمد» 2017، إضافة إلى أعمال أخرى مثل تبيني لك، بكرة، ولربما، خذ راحتك، مثل قلبك، راعي العوجا» وغيرها.

وشهدت حفلة راشد الأخيرة إقبالًا جماهيريًا واسعًا وفق المنظمين، فيما يتوقع أن يشهد مسرح 30 يناير حضورًا أكبر بعد نجاح تذاكر الدفعات السابقة في النفاد سريعًا عبر منصة «ويبوك»، إذ سجلت أكثر من مليون في طابور الانتظار لشراء التذاكر، تزامنًا مع موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل حول عودة الفنان السعودي إلى مسارح الرياض.