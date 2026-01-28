11 أبريل.. فيوري يواجه محمدوف

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن عودة البريطاني تايسون فيوري بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى حلبة الملاكمة، في نزال عالمي مرتقب يجمعه بالملاكم الروسي أرسلانبيك محمودوف، في مواجهة تنظم السبت 11 أبريل 2026، وتُبث مباشرة عبر منصة نتفليكس.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: «سعداء بقرار تايسون فيوري، وعودته إلى حلبة الملاكمة، وخوضه نزالًا قويًا أمام أرسلانبيك محمودوف، في مواجهة نتوقع أن تكون حافلة بالإثارة وتحظى باهتمام جماهيري كبير».

ويُعد هذا النزال محطة بارزة في مسيرة تايسون فيوري، الذي يعود إلى الحلبة بعد فترة اعتزال، بوصفه أحد أبرز أبطال الوزن الثقيل في العصر الحديث وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والمواجهات الكبرى، في مواجهة قوية أمام أحد أبرز الأسماء في فئة الوزن الثقيل، إذ يُعرف أرسلانبيك محمودوف بأسلوبه الهجومي وقدرته العالية على حسم النزالات بالضربات القاضية، ما يرفع من وتيرة الترقب ويمنح المواجهة بُعدًا تنافسيًا لافتًا.

ومن المقرر أن يُبث الحدث مباشرة عبر منصة نتفليكس إلى أكثر من 325 مليون مشترك حول العالم، في خطوة تعكس توسّع المنصة في بث الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزز من وصول النزالات العالمية إلى جمهور واسع.

وأعرب تايسون فيوري عن حماسه للعودة، مؤكدًا أن الملاكمة ستبقى جزءًا أصيلًا من حياته ومسيرته، فيما أكد أرسلانبيك محمودوف استعداده الكامل للنزال، عادًا المواجهة فرصة لتقديم عرض قتالي قوي أمام أحد أبرز أبطال اللعبة.

وقبيل موعد النزال، سيخوض الطرفان جولة إعلامية تشمل عددًا من المدن، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، إلى جانب الكشف عن موقع تنظيم النزال وبطاقة النزالات المصاحبة، التي يُتوقع أن تضم مجموعة من الأسماء البارزة.

وتُعد مجلة The Ring واحدة من أعرق المجلات المتخصصة في عالم الملاكمة، وتحظى بتاريخ طويل في توثيق أبرز النزالات واللحظات المفصلية في تاريخ اللعبة، مع حضور مؤثر في صناعة المشهد على ساحة الملاكمة عالميًا.