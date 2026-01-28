«كوريري ديلو سبورت»: كاراسكو يتنازل عن 6.5 مليون من أجل روما

يستعد البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، للتنازل عن 6.5 مليون يورو من مرتبه السنوي، من أجل الانتقال إلى صفوف إيه إس روما الإيطالي، حسبما نشرت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الرياضية الإيطالية، الأربعاء.

وأفادت الصحيفة باستمرار المباحثات بين إدارتي الشباب وروما، وعدم إصدار الأولى، حتى الآن، موافقتها على رحيل جناح الفريق، لرغبتها في تلقي مقابل مادي نظير إعارة اللاعب.

في سياقٍ متصل، كتبت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أنَّ الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول، أبلغ كاراسكو، أنه لن يستدعي أي لاعب لا يشارك في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتطلع اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى خوض منافسات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ويقضي موسمه الثالث، والأخير في عقده، مع الشباب، الذي ضمَّهُ من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي 25 يناير الجاري، كشفت «الرياضية»، نقلًا عن مصادر خاصة، عن طلب ممثلي كاراسكو من إدارة النادي قبوله عرض انتقاله إلى روما خلال نافذة الانتقالات الجارية، تفاديًا لتبِعات مالية ثقيلة ستترتب على استمراره.

وأشارت المصادر إلى بندٍ في عقد البلجيكي ينص على تمديد العلاقة التعاقدية موسمًا إضافيًّا تلقائيًّا إذا خاض أكثر من 50 في المئة من مباريات الموسم الجاري، وهو شرطٌ تحقق بالفعل.

ومنذ انضمامه إلى «الليوث»، خاض اللاعب الدولي منذ أكثر من 10 أعوام، 62 مباراة لصالحهم، وأحرز 22 هدفًا وصنع 16.