فيفا.. صفقة النصر تدخل قائمة الـ 5 Top

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي النصر المُعار إلى فنربخشة التركي، ضمن قائمة أعلى خمسة لاعبين في موسم انتقالات اللاعبين للعام 2025، في التقرير الذي نشره الأربعاء.

وضمت قائمة الخمسة لاعبين الأعلى أجرًا، إلى جانب دوران، كلًا من: الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن إلى ليفربول الإنجليزي، وأوجو إيكيتيكيمن من آينتراخت الألماني إلى ​ليفربول، وبنيامين شيشكو من ⁠لايبزيج الألماني إلى مانشستر يونايتد، ونيك فولتماده من شتوتجارت الألمانية إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتعاقد النصر مع المهاجم الكولومبي، 21 يناير العام الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وقضى اللاعب مع الأصفر العاصمي ستة أشهر، ليسجل 12 هدفًا في 18 مباراة، ومن ثم تمت إعارته إلى فنربخشة التركي، يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن الأندية حول العالم أكملت 24558 انتقالًا دوليًا في كرة ​القدم للرجال عام 2025، مع إجمالي إنفاق بلغ 13.08 مليار دولار، في التقرير العالمي حول الانتقالات الذي نشره الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من سبعة في المئة مقارنة بعام 2024، ويشير إلى أعلى قفزة لانتقالات اللاعبين الدوليين للرجال على الإطلاق.

وذكر الفيفا إنه ‌تم تحقيق ‌رقم قياسي بلغ 86158 ‌صفقة ⁠انتقال للاعبين ​الدوليين ‌في عام 2025، على جميع مستويات اللعبة في كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، إضافة إلى كرة القدم للهواة.

وشهدت كرة القدم النسائية عامًا آخر من النمو الملحوظ، إذ بلغ عدد الانتقالات الدولية 2440 انتقالًا عام 2025، بزيادة تتجاوز ستة في المئة عن العام السابق.

ووصل إجمالي الإنفاق على الانتقالات إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 80 في المئة عن عام 2024.

وسجل الفيفا انتقال 59162 لاعبًا هاويًا إلى أندية في الخارج عام 2025، وهو رقم ‌قياسي جديد بزيادة قدرها 9. 4 في المئة عن العام السابق.