آل الشيخ يدعم سحلي.. أول سعودي ينضم إلى WWE

قدَّم المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، دعمه وتشجيعه للمصارع السعودي بدر سحلي، الملقب بـ«فهد طويق»، مؤكدًا ثقته في قدرته على تمثيل السعودية وأنه من جمهوره بدءًا من الآن.

وقال فهد، في فيديو تعريفي عنه: «أنا فهد طويق، أول سعودي ينضم إلى WWE في فئة الوزن الثقيل الفائق، وأطمح إلى تغيير العالم، وستكون WWE هي منصتي لتحقيق ذلك. جئت من شمال السعودية، من مدينة نيوم، لأنني بطل في مصارعة الذراعين ورفع الأثقال. التحقت بمركز الأداء، وهو أعلى وأهم مكان لمن يسعى لأن يصبح مصارعًا محترفًا، حيث يُحسب العمل بدقة وتكون الجاهزية للمواجهة حاضرة دائمًا. وبلغتي وتراثي الأصيل، أسعى إلى رفع اسم بلادي عاليًا، وسأحقق ذلك من خلال WWE».