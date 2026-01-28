طويق للنحت.. 25 فنانا وفنانة من 18 دولة

أعلنت الجهة المنظمة لملتقى طويق للنحت 2026 انطلاق أعمال النسخة الجديدة على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز «التحلية» في الرياض، بمشاركة 25 فنانًا وفنانة من 18 دولة، ضمن تجربة «النحت الحي» التي تُنفَّذ أمام الجمهور مباشرة.

ويواصل الملتقى، الذي يُعد جزءًا من برامج «الرياض آرت» التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ترسيخ حضور الفن في الفضاء العام، عبر تحويل الأعمال المنجزة إلى منحوتات دائمة تُوزّع في مواقع مختلفة داخل المدينة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.

وتحمل نسخة هذا العام شعار «ملامح ما سيكون»، الذي يطرح التحوّل بوصفه رؤية فنية تستلهم تاريخ المكان وتستشرف مستقبله. ويكتسب اختيار «التحلية» قيمة رمزية، لكونه أحد الشوارع المرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية في العاصمة.

ويتضمّن الملتقى ورش عمل وجلسات حوارية ولقاءات مفتوحة مع الفنانين، في إطار تجربة ثقافية تستهدف دمج الفن بالحياة اليومية للسكان والزوار، وتوسيع حضور الإبداع في المشهد العمراني.

ومنذ انطلاقه عام 2019، قدَّم طويق للنحت سبع نسخ شارك فيها أكثر من 170 فنانًا من داخل السعودية وخارجها، وأسهمت مخرجاته في تشكيل ملامح جديدة للمدينة، وتحويل الرياض إلى مساحة مفتوحة للفن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.