بالانتصار الثالث.. الفيحاء يسدد حسابات الخليج

ردَّ فريق الفيحاء الأول لكرة القدم اعتباره أمام مضيفه الخليج بعدما تغلب عليه 3ـ1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وكان الفريق البرتقالي خسر 0ـ3 أمام نظيره الخليج خلال مواجهة الدور الأول على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، 13 سبتمبر الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

وبهذا الانتصار، عادل الفيحاء نظيره الخليج في عدد مرات الفوز خلال المواجهات التي جمعت الفريقين في كافة المسابقات.

كما حقق الفيحاء انتصاره الثاني على التوالي والخامس خلال الموسم الجاري، بينما تلقى الخليج الخسارة السابعة.

وتوقفت المباراة لمدة ثلاث دقائق بقرار من أحمد الرميخاني، حكم المباراة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل أن يستأنف اللعب عند الدقيقة «14».

وتقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي من رأسية حسين السلطان، لاعب الخليج، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة «18»، وضاعف الإنجليزي كريس سمولينج النتيجة عند الدقيقة «38»، قبل أن يعزز الزامبي فاشون ساكالا النتيجة عند الدقيقة «42»، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وقبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي قلص الفارق اليوناني جورجوس ماسوراس، لاعب الخليج، لتنتهي المواجهة بفوز الفيحاء 3ـ1.

ورفع الفيحاء صيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر، بينما بقي الخليج عند 25 نقطة في المركز الثامن، في انتظار بقية مباريات الجولة.

وفي الجولة ذاتها، الخميس، يحل الاتحاد ضيفًا على الفتح، بينما يستضيف القادسية نظيره الهلال، ويواجه الحزم ضيفه الشباب.