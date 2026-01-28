كاراسكو يطلب روما.. ومصدر شبابي: البلجيكي باق

رفض البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الانتقال إلى نادي الاتحاد، مفضّلًا خوض تجربة جديدة مع نادي روما الإيطالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ محاولات الاتحاد لا تزال مستمرة لإقناع اللاعب البلجيكي بالانضمام إلى صفوفه، إلا أنَّ كاراسكو يشترط الحصول على عقد لمدة عامين على الأقل للموافقة على الانتقال. وأمام ذلك، أوضح لـ«الرياضية» نواف البسام، نائب رئيس نادي الشباب، أنَّ اللاعب مستمر مع الفريق، مؤكدًا بقوله: «كاراسكو موجود وباقٍ مع الشباب». وكانت «الرياضية» أشارت إلى أنَّ ممثلي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب، طالبوا إدارة النادي بقبول عرض انتقاله إلى روما الإيطالي، عبر النافذة الشتوية الجارية، تفاديًا لتبعات مالية باهظة ستترتب على استمراره. وانضم كاراسكو إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام. وبقميص «الليوث» لعب الجناح، البالغ من العمر 32 عامًا، 62 مباراة، سجَّل خلالها 22 هدفًا، وصنع 16 أخرى.