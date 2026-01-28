الأهلي يولع الدوري

بالرغم من إمكانيات النادي المحدودة من حيث اللاعبين الأجانب والقيمة الشرائية لهم مع مطلع هذا الموسم الكروي للدوري السعودي التي شملت إنزو ميلوت، وجسالفيس وريكاردو، وكل من الخيبري وزكريا هوساوي الذي قدم من خلال الإعارة.

وبالرغم من غياب أبرز لاعبيه مندي ومحرز وكيسيه خلال كأس الأمم الإفريقية لمدة شهر تقريبًا.

استطاع الأهلي أن يعيد التنافس للمقدمة الذي كان محصورًا بين الهلال والنصر، واجتهادًا من التعاون، إلا أن النادي الأهلي استطاع بل ذهب إلى تحقيق رقم جديد أُبعد عنه منذ سنوات من حيث استمرارية الفوز التي بلغت حتى مباراة يوم أمس أمام الاتفاق للمرة الثامنة على التوالي.

وهذا يدل على العمل الفني والإداري بالفريق من خلال المدرب والجهاز المساعد له، والجمهور الذي ظل خلف الفريق بالرغم من هذه المنغصات.

وأتصور مثل غيري أن مباراة الفريق القادمة أمام الهلال ستكون محور المرحلة الأولى من حيث التنافس فقط، لأن الدوري لا يزال في الجولة الثالثة من الدور الثاني، ومن الصعب الحكم على البطل أو صاحب المركز الثاني في هذا التوقيت، وبشكل عام المنافسة باتت لأكثر من نادٍ، وهذا أمر يفتح باب التشويق والجذب الجماهيري على الصعيد المحلي والعالمي.