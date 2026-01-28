توني زعيم الهدافين

برهن المهاجم الإنجليزي آيفان توني مُجدّدًا على براعته التهديفية، وواصل هزّ شباك المنافسين، للجولة الثامنة على التوالي، محرزًا ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الفوز 4- 0 على الاتفاق، الأربعاء في جدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.. وصعد توني إلى صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بعدما وصل إلى الهدف رقم 18 متقدمًا بهدفين على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، والمكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية. تصوير: علي خمج و(المركز الإعلامي- الأهلي)