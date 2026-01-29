6 كبار يلحقون بأرسنال والبايرن

لحقَت ستةُ فرق جديدة بثنائي الصدارة أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين ضمِنا التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في وقت سابق، وذلك بعد ختام الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري وفق النظام الجديد للبطولة.

وواصل ليفربول حضوره القوي بعدما اكتسح كارباج أجدام بسداسية نظيفة ليحجز المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما حقق توتنام انتصارًا مهمًا على أينتراخت فرانكفورت 2ـ0 ليظفر بالمركز الرابع بـ17 نقطة.

وبدوره تفوق برشلونة على كوبنهاجن 4ـ1 ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، ولحقه تشيلسي في المركز السادس بالنقاط نفسها بعد قلب النتيجة أمام نابولي والفوز 3ـ2، أما سبورتينج لشبونة فخطف المركز السابع بـ16 نقطة أيضًا بعد هدف قاتل أمام أتلتيك بلباو، في حين أكمل مانشستر سيتي ركب الثمانية الأوائل بتغلبه على غلطة سراي 2ـ0 ليصل إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا يعتمد على مشاركة 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، يخوض خلالها كل فريق ثماني مباريات أمام خصوم متنوعين، ثم يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ 24 مباريات الملحق لتحديد المتأهلين المكملين لهذا الدور، في حين تودّع بقية الفرق المسابقة.