أرسنال يكسر رقم ليفربول ويحقق المعدل الأعلى

رفع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم سقف الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة جامعًا 28 نقطة، في أعلى حصيلة نقطية يحققها فريق في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، ليكسر الرقم السابق الذي سجّله ليفربول في النسخة الماضية بـ21 نقطة.

وجاء إنجاز الفريق اللندني بعد سلسلة انتصارات متتالية على أتلتيك بلباو، أولمبياكوس، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، بايرن ميونيخ، كلوب بروج، إنتر ميلان، وكايرات ألماتي، محققًا التفوق الكامل أمام جميع منافسيه طوال مرحلة الدوري.

كما فرض أرسنال نفسه الأقوى هجومًا، بعدما سجّل 23 هدفًا كأعلى رصيد بين فرق البطولة، فيما امتلك الدفاع الأفضل باستقباله 4 أهداف فقط، ليجمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.