49 مليون دولار تعيد باكيتا إلى فلامنجو

أكد ناديا وست هام يونايتد الإنجليزي وفلامنجو، الأربعاء، عودة لوكاس باكيتا لاعب خط الوسط، إلى النادي ​البرازيلي الذي نشأ فيه.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام وافق على عرض يتجاوز 49 مليون دولار لبيع اللاعب البرازيلي الدولي صاحب الـ28 عامًا.

وأكد فلامنجو، بطل الدوري البرازيلي في الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في مقطع فيديو نشره على «إنستجرام»: «باكيتا يعود.. الابن البار يعود إلى دياره.. إنها خطوة ‌تاريخية.. وعلامة ‌فارقة في سوق كرة القدم العالمية، على ‌نطاق ⁠يليق ​بفلامنجو».

ومن جانبه ‌قال باكيتا في الفيديو: «أنا سعيد جدًا بالعودة إلى دياري. أود أن أشكر الرئيس لويز إدواردو بابتيستا وفلامنجو ورعاتنا، وبالطبع أمة فلامنجو التي جعلت هذا ممكنًا».

وقال وست ⁠هام في بيان: «أوضح لوكاس أنه لأسباب شخصية وعائلية يرغب في العودة إلى البرازيل ‌والحصول على بداية جديدة بعد تبرئته في يوليو ‍2025 من تهم سوء السلوك ‍التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واستغرق حلها عامين، ‍وهو وضع تسبب له في ضغوط نفسية كبيرة».

وانضم باكيتا إلى وست هام قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي عام 2022، بعد أن ⁠سبق له اللعب مع ميلان الإيطالي. وكان من المقرر أن يستمر عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2027.

وشارك البرازيلي في 139 مباراة مع وست هام، وسجل 23 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة. كما كان ضمن الفريق الذي فاز بالدوري الأوروبي في موسم 2022ـ2023.