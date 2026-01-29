سترلينج يرحل عن تشيلسي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، رحيل الإنجليزي رحيم سترلينج بالتراضي بعد استبعاده من تشكيلة الفريق وبعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى أرسنال الموسم الماضي.

وانضم الجناح البالغ عمره ‌31 عامًا ‌إلى تشيلسي ‌قادمًا ⁠من ​مانشستر سيتي، ‌حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، في صفقة بلغت قيمتها 69 مليون دولار في يوليو 2022 بعقد لمدة خمسة ⁠أعوام. لكن الأمور تغيرت بالنسبة لسترلينج ‌بتولي إنزو ماريسكا تدريب الفريق في عام 2024. وأوضح ‍ماريسكا أن سترلينج لا ‍يتمتع بالمواصفات التي يريدها في الجناح، وتدرب اللاعب بمعزل عن الفريق الأول قبل انضمامه إلى أرسنال على سبيل ​الإعارة.

وعاد سترلينج إلى تشيلسي بعد فشله في إقناع ميكل ⁠أرتيتا مدرب أرسنال.

واستُبعد سترلينج مرة أخرى من الفريق الأول، وقال المدرب الجديد ليام روسنير إنه سيتحدث إليه، لكن الوضع لم يتغير.

وقال تشيلسي في بيان: «نشكر رحيم على مساهماته لاعبًا مع تشيلسي ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من ‌مسيرته».