بطولة حارس

احتاج فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم إلى هدفٍ من الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرماه، لانتزاع صعود صعب في الرمق الأخير إلى الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء في لشبونة، عاصمة البرتغال.. وتقدم تروبين إلى الأمام قبل تنفيذ ركلة حرة مباشرة واستقبل الكرة برأسه وحوَّلها إلى الشباك محرزًا هدفًا غير متوقع انتهت بعده المباراة بفوز فريقه 4ـ2.. وبفضل هدف الحارس، صعد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من المركز الـ 25 إلى المركز الـ 24، آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق. (رويترز والفرنسية)