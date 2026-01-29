نيو كاسل يجبر «حامل اللقب» على ملحق الأبطال

فرض فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعادل 1ـ1 على مضيفه، باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب» ليفشل الأخير في حجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة.

افتتح البرتغالي فيتينيا التسجيل لأصحاب الأرض «8»، وأدرك جو ويلوك التعادل للضيوف «45+2».

ورفع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 11، ورافق ضيفه الإنجليزي بالرصيد عينه من النقاط في المركز الـ 12 إلى الملحق.

ورافق الفريقان ريال مدريد الأكثر تتويجًا بالبطولة، الذي خسر 2ـ4 من بنفيكا البرتغالي إلى ملحق البطولة الذي يتنافس فيه 16 ناديًا لم تنجح في حجز مركز في الأندية الثمانية الأولى.

وسجل إنتر ميلان ​هدفين قرب النهاية ليفوز 2ـ0 على مضيفه بروسيا دورتموند، وتوجه ‌الفريقان ‌إلى ⁠الدور ​الفاصل ‌المؤهل لدور الـ 16.

وسجل فيدريكو ديماركو هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الدقيقة 81 قبل أن يضيف أندي هدفًا آخر ⁠في الوقت بدل الضائع ‌ليعود فريقه إلى درب ‍الانتصارات بعد ‍خسائر متتالية في ‍البطولة.

وضمن اللعب في هذا الدور أيضًا أندية: «يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، بروسيا دورتموند، أوليمبياكوس، تشيلسي، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، قرة باغ، بدوجليمت، وبنفيكا».

يذكر أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا يعتمد على مشاركة 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، يخوض خلالها كل فريق ثماني مباريات أمام خصوم متنوعين، ثم يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ 24 مباريات الملحق لتحديد المتأهلين المكملين لهذا الدور، في حين تودّع بقية الفرق المسابقة.