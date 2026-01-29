الحارس يؤهل بنفيكا.. وريال مدريد إلى الملحق

خسِر فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم فرصة التأهل مباشرةً إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وسيضطر إلى خوض الملحق بعدما فاز عليه بنفيكا البرتغالي 4ـ2 في لشبونة مساء الأربعاء ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعة الواحدة.

وأحرز الجناح النرويجي أندرياس شيلديروب هدفين لصاحب الأرض، في الدقيقتين 36 و54، وسجّل زميله اليوناني فانجيليس بافيليديس، رأس الحربة، هدفًا في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء. في المقابل، أحرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدفي بطل أوروبا التاريخي في الدقيقتين 30 و58.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تقدّم الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا، إلى الأمام لمساندة زملائه هجوميًا من أجل هدفٍ ينقذ آمال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في التأهل إلى الملحق. وبالفعل، نجح تروبين في إحراز هدفٍ دراماتيكي بضربة رأسية، استقبل بها كرة ثابتة.

وتأهل بنفيكا إلى الملحق، بعدما احتل المركز الـ 24 في جدول ترتيب المجموعة. وبفضل هدف تروبين، تفوَّق الفريق على مارسيليا الفرنسي بحساب الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبَلة «-2 مقابل -3»، بعدما تعادلا في عدد النقاط، بواقع 9 لكلٍ منهما.

ولو كسِب بنفيكا 3ـ2 لحلّ في المركز الـ 25 ولما تأهل إلى الملحق، بسبب أفضلية مارسيليا في عدد الأهداف المسجَّلة، لكن خطوة حارسه الجريئة مكّنته من احتلال آخر مراكز الصعود إلى الدور التالي وحرمت الفرنسيين من العبور.

في المقابل، سيضطر ريال مدريد، الذي يدربه الإسباني ألفارو أربيلوا، إلى خوض الملحق، المؤلف من مباراتي ذهاب وإياب، بعدما خرج من منطقة الثمانية الأوائل، الذين انتقلوا مباشرةً إلى دور الـ 16.

وأنهى الفريق الإسباني مرحلة المجموعة الواحدة برصيد 15 نقطة، متأخرًا بنقطة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حلّ في المركز الثامن.

وكان ريال مدريد ثامنًا على لائحة الترتيب، رغم تأخّره أمام بنفيكا، قبل أن يتراجع إلى المركز التاسع بسبب نتائج أخرى ضمن الجولة الأخيرة، التي لُعِبَت جميع مبارياتها الـ 18 في وقتٍ واحد.

وللموسم الثاني، يخرج «الميرينجي» من منطقة الثمانية الأوائل ويخفق في التأهل مباشرةً إلى دور الـ 16.

ومنذ الموسم الماضي، تغيّر نظام دوري أبطال أوروبا، واندمجت الفرق في مجموعة واحدة مكبَّرة بدلًا من توزيعها على ثماني مجموعات.