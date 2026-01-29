نابولي يغادر الأبطال مع مرسيليا وبلباو

خرج فريق ​نابولي الأول لكرة القدم من دوري أبطال أوروبا بخسارته 2ـ3 أمام ضيفه تشيلسي، الأربعاء، بعدما سجل جواو بيدرو هدفين في ‌الشوط الثاني ‌ليقود الفريق ‌الإنجليزي ⁠إلى ​دور ‌الـ 16.

وكان تشيلسي قد ضمن بالفعل على الأقل مكانًا في المرحلة الفاصلة، بينما كان نابولي بحاجة للفوز ليبقي على ⁠آماله في البقاء بالبطولة، ‌لكنه فشل رغم ‍أنه ‍قلب تأخره بهدف إلى ‍التقدم في الشوط الأول.

وتقدم تشيلسي في النتيجة بهدف سجله إنزو فرنانديز من ركلة ​جزاء في الدقيقة 19، قبل أن يرد نابولي ⁠بهدفين في 10 دقائق عن طريق أنتونيو فيرجارا وراسموس هويلوند.

وخفف نابولي من ضغطه بعد الاستراحة، وأدرك تشيلسي التعادل عن طريق بيدرو في الدقيقة 61 قبل أن يسجل هدف الفوز قبل ‌ثماني دقائق من نهاية المباراة.

كما غادر مع نابولي 11 ناديًا أبرزها «أولمبيك مرسيليا، بافوس، أتلتيكو بلباو، كوبن هاجن، أياكس وفياريال».