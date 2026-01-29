هيمسورث ورافالو يعودان في «كرايم 101»

عاد النجمان الأسترالي كريس هيمسورث والأمريكي مارك رافالو للعمل معًا مرة أخرى في فيلم «كرايم 101» «جريمة ​على طريق 101» الذي شهدت لندن عرضه الأول، الأربعاء، ليكون بذلك التعاون الخامس بين نجمي عالم مارفل السينمائي.

يلعب هيمسورث دور مايك ديفيس، وهو لص محترف تمكن من الإفلات من القبض عليه في أثناء تنفيذه سلسلة من عمليات السطو على طول الطريق السريع ‌101.

ويلاحظ المحقق ‌لو لوبسنيك «رافالو» نمطًا ‌معينًا، ⁠فيبدأ بتضييق ​الخناق ‌على ديفيس في وقت يتعاون فيه مع وسيطة التأمين شارون، وتلعب دورها النجمة هالي بيري، لتنفيذ عملية سطو كبرى، ما يقلب حياة الثلاثة رأسًا على عقب.

وقال هيمسورث في لندن «وافقت على الفيلم أولًا.. قرأت السيناريو وفكرت في مارك، فأرسلت ⁠له رسالة نصية فقال «يا إلهي، هذا من أروع ما ‌قرأت»... العودة للعمل معه، إنه ‍شخص رائع حقًا... ‍كان حلمًا».

وأضاف أن الفيلم يرسم صورة لديفيس ‍وهو ينتقي أهدافه بعناية، ويتصرف بسرعة ودون عنف ويبرز مهاراته وجانبه العاطفي، إضافة إلى الحرب النفسية بين الشخصيات. وتابع قائلًا «إنها شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار ​التي لعبتها من قبل».

ولم تجد بيري «59 عامًا» أي صعوبة في تفهم معاناة ⁠شارون، الشخصية التي تتمتع بأداء ممتاز لكن يتم تجاهلها باستمرار في الترقية في العمل.

وقالت «هذه امرأة قريبة جدًا مني، كوني امرأة في سن معينة، أشعر وكأن العالم يحاول التقليل من شأني بطريقة ما أو إخباري بأن وقتي قد انتهى... أرفض قبول ذلك. لم ينته الأمر بعد».

والفيلم من تأليف وإخراج بارت لايتون، ومقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب دون وينسلو صدرت عام 2020. ‌ويبدأ عرضه في دور السينما العالمية في 12 فبراير المقبل.