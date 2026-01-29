جائزة السعودية تتوج بـ«أفضل حدث استعراضي»

تُوجت جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc بلقب «أفضل حدث استعراضي» ضمن جوائز مروّجي الفورمولا 1 لعام 2025، في لندن العاصمة البريطانية، وفق بيان صادر الخميس.

وتُمنح هذه الجائزة للجهة التي قدمت التجربة الترفيهية الأبرز والأكثر تميزًا المصاحبة لسباقات الفورمولا 1، عبر العروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، وتجارب الجماهير التفاعلية، بما يعزز تجربة عطلة نهاية أسبوع السباق إلى جانب الحماس والتشويق داخل الحلبة.

وتنظم جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، والتي أصبحت خلال فترة وجيزة واحدة من أبرز السباقات الليلية في روزنامة الفورمولا 1، لما تجمعه من سباقات عالية السرعة، وبرنامج شامل ومتكامل لتجربة الجماهير، والعروض الترفيهية الحية، والتجارب التفاعلية المناسبة لمختلف الفئات العمرية.

ومنذ انطلاقتها الأولى في ديسمبر 2021م، اكتسبت الجائزة شهرة واسعة بفضل فعالياتها المصاحبة خارج الحلبة إلى جانب المنافسات الرياضية داخلها، إذ شهدت النسخ السابقة مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، من بينهم جاستن بيبر، وكريس براون، وترافيس سكوت، والفرقة العالمية «سويدش هاوس مافيا»، وأليشيا كيز، وجينيفر لوبيز، وأشر، الذين قدموا عروضهم على المسرح الرئيس في حلبة كورنيش جدة عقب ختام السباقات.

ومن المنتظر أن يشهد سباق العام 2026 برنامجًا ترفيهيًا عالمي المستوى، بما يعزز مكانة جدة كوجهة رائدة للرياضة والترفيه.

وبهذه المناسبة، أبدى الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، سعادته بهذا التتويج حيث قال: «تمثل هذه الجائزة ثمرة أعوام من العمل الدؤوب والتعاون والرؤية المشتركة من جميع القائمين على جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc، بدءًا من فرق العمل على الأرض وصولًا إلى الجماهير التي تبث الحياة في الحدث عامًا بعد آخر.

وأضاف: «وانطلاقًا من تطوير التجربة الشاملة للحدث، كان هدفنا الدائم هو تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة وغامرة ترحب بالجميع، من خلال تقديم أفضل العروض الترفيهية الحية، ومناطق المشجعين التفاعلية، والأجواء الاستثنائية التي تجعل من مدينة جدة وجهة فريدة لعشاق الفورمولا 1. ونحن نثمن شراكتنا المستمرة مع الفورمولا 1 ودعمها، الذي أتاح لنا رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يكون عليه سباق الجائزة الكبرى».