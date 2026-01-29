رالي حائل.. الراجحي يبحث عن اللقب التاسع

أكد يزيد الراجحي، بطل الراليات السعودي، الخميس، أن بداياته في الراليات الصحراوية كانت من خلال رالي حائل الدولي، سر نجاحه في داكار، وحقق فيه إنجازات كبيرة أسهمت في النهاية بفوزه التاريخي بلقب الرالي 2025.

مشددًا على حرصه على الفوز برالي حائل، ليحقق لقبه التاسع في المدينة الشمالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قبل تدشين رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.

من جانبه، قدم بطل الراليات القطري ناصر العطية، شكره لكافة المهنئين له بلقب رالي داكار 2026، مبينًا جاهزيته التامة لرالي حائل وتحقيق المركز الأول، كما قدم شكره للأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تحفيزه الدائم له للمشاركة بمختلف الراليات.

وأوضح البطل السعودي ياسر سعيدان أنه أقل السائقين السعوديين المشاركين في نُسخ رالي حائل السابقة لكن في كل مشاركة له، يلاحظ الاختلاف الكبير عن النسخ السابقة من الناحية التنظيمية والمسارات للسباق.

ولدى السيدات، أبدت المتسابقة السعودية مشاعل الهويش سعادتها البالغة للمشاركة في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، بعد مشاركتها الأولى في رالي جميل الذي يعد مفتاح انطلاقتها الحقيقية في عالم السباقات الصحراوية.

وبارك الدراج الإماراتي محمد البلوشي، الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية باها 3 مرات، لناصر العطية فوزه برالي داكار، مشيرًا إلى أن رالي حائل الدولي هو بوابة الفوز بكأس العالم للدراجات النارية باها، واستمرار الرالي لأكثر من عشرين عامًا دلالة على القوة وشعبيته الكبيرة.